Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem: İzmir ve Manisa'da Panik Anı Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin anı, İzmir ve Manisa'daki güvenlik kameralarına yansıdı. Panik anları ve çeşitli hasarlar kameralar tarafından kaydedildi.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem anı, İzmir ve Manisa'da güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de gerçekleşen 6,1 büyüklüğünde deprem, Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedildi.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir kahvehanede oyun oynayan vatandaşların panik anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'nın Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde de güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir işletmede lambaların sallandığı, havuz suyunun çalkalanıp taştığı, sokaktan gürültü seslerinin geldiği ve raflardaki ürünlerin sallandığı görüldü.

