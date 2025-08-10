Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Güvenlik Kamerasında Anlar

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem: Güvenlik Kamerasında Anlar
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'daki marketlerin güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin panik yarattığı ve raflardaki ürünlerin düştüğü anlar kaydedildi. Bursa ve Yalova valilikleri, depremle ilgili olumsuz bir durum tespit edilmediğini açıkladı.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki marketlerin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sarsıntıyla birlikte raflardaki ürünlerin düştüğü ve vatandaşların panikle dışarı çıktıkları anlar yer aldı.

DEPREME TELEFERİKTE YAKALANDILAR

Depreme Uludağ'dan dönüşte teleferikte yakalanan bir çift ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BURSA VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEMİŞTİR

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtilerek, "Bugün saat 19.53'te Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, deprem ilimizde de hissedilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

YALOVA VALİLİĞİ: HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada da kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, an itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Tüm kurumlarımızla saha tarama çalışmalarımız sürmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
