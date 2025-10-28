Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem: AFAD'dan 25 Milyon TL Yardım

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), dün Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir Valiliğine 25 milyon TL Afet Acil Yardım Ödeneği aktarıldığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin depremden etkilenen yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün saat 22.48'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği; depremin Manisa, İzmir, Uşak, Bursa, İstanbul, Yalova ve Çanakkale illerinde de hissedildiği hatırlatıldı.

Depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı'nın (TASİP) devreye alındığı belirtilen açıklamada, depremin ilk saatlerinde Sındırgı'ya giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Milletvekilleri, Sındırgı Kaymakamı, AFAD yöneticileri ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, AFAD Başkanlığından Başkan Vali Ali Hamza Pehlivan'ın beraberinde AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Nehar Poçan ve ilgili Daire Başkanları ile birlikte gece saatlerinde depremin yaşandığı Sındırgı'ya giderek müdahale ve iyileştirme çalışmalarını koordine ettiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afet bölgesinde kamu kurumu ve kuruluşlardan toplam 1.551 personel, 506 araç görev yapmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri 507 personel ve 250 araç ile depremden etkilenen yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmalarına devam etmektedir. Deprem nedeniyle 3'ü önceki depremde ağır hasar almış olan toplam 4 yapı yıkılmıştır.

Deprem nedeniyle can kaybı yaşanmamıştır. Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın hastanelerdeki tedavileri tamamlanmış ve tamamı taburcu edilmiştir. Cami, spor salonu ve okullar dün gece itibarıyla barınma amacıyla vatandaşlarımızın kullanımına açılmış, 82 vatandaşımız misafir edilmiştir. AFAD Başkanlığımız tarafından toplam 19.432 battaniye ve ilk etapta 100 adet yaşam konteyneri Sındırgı'ya ulaştırılmıştır.

Beslenme faaliyetleri kapsamında Kızılay ve ve STK'lar tarafından kumanya, çorba, soğuk/sıcak içecek ve su dağıtımı yapılmaktadır. Balıkesir ilinde meydana gelen deprem nedeniyle AFAD Başkanlığı tarafından Balıkesir Valiliği'ne 25 milyon TL Afet Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. Devletimiz tüm kurumları ve imkanları ile aziz Milletimizin yanındadır."