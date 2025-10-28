Haberler

Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem: 4 Bina Yıkıldı

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 4 boş binanın yıkıldığı bildirildi. Deprem Marmara ve Ege bölgelerinde birçok ilde hissedildi, tarama faaliyetleri devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde daha önce boşaltılmış 4 binanın yıkıldığı bildirildi.

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere Marmara ile Ege bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin ardından bölgedeki tarama faaliyetleri sürüyor.

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, AA muhabirine, ilçedeki tarama faaliyetlerinin devam ettiğini, ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

İlçe merkezindeki 4 binanın yıkıldığı bilgisini veren Koyuncu, şunları kaydetti:

"Binalarda yaşayan kimse yok. Ağır hasarlı olup boşaltılan binalar. 4 bina yıkıldı. Şu ana kadar bir can kaybımız yok. Köylerde de can kaybımız yok ama hasar tespiti devam ediyor. Şu anda ilçede tespit edilen 4 bina var. 3'ü boşaltılmış bina, biri de dükkan. Dükkan da boştu."

