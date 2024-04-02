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Balıkesir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

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Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 56 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 25-31 Mart'ta göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Marmara, İvrindi, Edremit, Susurluk ve Ayvalık ilçelerinde denetim ve keşif faaliyetleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve 56 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 3 otomobil, 2 kamyonet, 2 bot, 2 bot motoru, 5 pompa ve 135 litre benzin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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