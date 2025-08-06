Balıkesir'de 4. Kattan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, misafirliğe giden ailenin 2 yaşındaki oğlu, bilinmeyen bir nedenle 4. kattan düştü ve hastanede yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 4. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kocacami Mahallesi'ndeki bir eve misafirliğe giden ailenin 2 yaşındaki oğlu P.E.V, bilinmeyen nedenle 4. katın balkonundan düştü.

Çocuğun düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan P.E.V, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çocuğun düştüğü yerde oyuncaklarının kaldığı gözlendi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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