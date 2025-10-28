Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 05.36'da 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 05.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel