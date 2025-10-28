Balıkesir'de 4,8 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.
(BALIKESİR) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.54'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Kaynak: ANKA / Güncel