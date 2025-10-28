Balıkesir'de 4.6 Büyüklüğünde Deprem

1) BALIKESİR'DE 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Sındırgı'da dün 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre saat 08.44'te meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası saat 10.10'da, 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yerin 6,22 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem İzmir ve Bursa başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.