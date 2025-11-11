Balıkesir'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların panikle sokağa çıktığı kaydedildi.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; saat 00.02'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Depremin olduğu anda çevredeki bazı vatandaşların dışarı çıktığı anın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.