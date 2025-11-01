Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem

1) BALIKESİR'DE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre; saat 07.58'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 6.79 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.