Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.79 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi verilerine göre; saat 07.58'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 6.79 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel