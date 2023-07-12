Balıkesir'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 20.37'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Balıkesir'de saat 20.37'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Susurluk ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının 6,87 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Susurluk Kaymakamı Muammer Köken, AA muhabirine, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Köken, ekiplerin saha çalışmasının sürdüğünü dile getirdi.