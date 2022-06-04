BALIKESİR'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3) - Haberler

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BALIKESİR'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BALIKESİR'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3)

SOKAĞA ÇIKTILARBALIKESİR'in Karesi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

SOKAĞA ÇIKTILAR

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde iki  deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle kentte yaşayanları panik kapladı. Manyas ilçesindeki birçok kişi, depremin ardından sokağa çıktı.

Öte yandan, deprem Bursa kent merkezi ve ilçelerinden de hissedildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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