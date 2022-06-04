BALIKESİR'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3) - Haberler

BALIKESİR'DE 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3) SOKAĞA ÇIKTILARBALIKESİR'in Karesi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. SOKAĞA ÇIKTILAR BALIKESİR'in Karesi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle kentte yaşayanları panik kapladı. Manyas ilçesindeki birçok kişi, depremin ardından sokağa çıktı. Öte yandan, deprem Bursa kent merkezi ve ilçelerinden de hissedildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Deprem Güncel Haberler

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