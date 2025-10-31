Balıkesir'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.52'de 4,1 büyüklüğünde, 13,58 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.