Balıkesir'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 13,58 kilometre olarak belirlendi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Başkanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.52'de 4,1 büyüklüğünde, 13,58 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
