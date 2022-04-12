Balıkesir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik radarı, lastik botla Midilli Adası'na geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 39 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Cunda Adası'na getirilen göçmenlere gıda, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımda bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresine teslim edilecek.