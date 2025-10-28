Balıkesir'de 33 Firari Hükümlü Yakalandı

Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 33 firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde aranan şahısların yakalanmasına amacıyla 20-26 Ekim 2025 tarihlerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 249 şüpheli yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise; "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." denildi.