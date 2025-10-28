Haberler

Balıkesir'de 33 Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Balıkesir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 firari hükümlü yakalandı. Toplamda 249 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 33 firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde aranan şahısların yakalanmasına amacıyla 20-26 Ekim 2025 tarihlerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 249 şüpheli yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise; "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." denildi.

