Balıkesir'de 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, son bir haftada göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Bandırma, Susurluk, ve Altıeylül ilçelerinde toplam 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 14 Afganistan, 5 Yemen, 5 Sudan, 3 Özbekistan, 2 İran ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." denildi.