Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'de yurda yasa dışı yollardan giren 31 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda yurda yasa dışı yollarla giren 31 Sudan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenlerin yakalandığı bölgenin yakınlarında yapılan aramalarda, 1 lastik bot, 1 bot motoru, 20 can yeleği, 60 litre benzin, 4 pompa ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.