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Balıkesir'de 30 yabancı uyruklu ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

7 Aralık 2023 11:05 Son Güncelleme: 11:07 Abone Ol

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde yaptıkları baskında Afganistan ve İran uyruklu 30 düzensiz göçmen ile deniz yoluyla Avrupa'ya götürmeye çalıştıkları iddia edilen 4 şüpheliyi yakaladı.