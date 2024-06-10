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Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 24'ü Afganistan, 3'ü İran ve 2'si Suriye uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, Ayvalık, Karesi ve Edremit ilçelerinde Yunanistan'a geçmek için hazırlık yapan kişiler tespit edildi. Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı ve İl Göç İdaresine gönderildi.

Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik istihbarat çalışmaları sonucunda, Ayvalık, Karesi ve Edremit'te Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yapan kişiler olduğunu tespit etti.

Ekipler, bu 3 ilçede düzenledikleri operasyonlarda 24'ü Afganistan, 3'ü İran ve 2'si Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Haklarında yasal işlem başlatılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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