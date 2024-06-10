Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik istihbarat çalışmaları sonucunda, Ayvalık, Karesi ve Edremit'te Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yapan kişiler olduğunu tespit etti.

Ekipler, bu 3 ilçede düzenledikleri operasyonlarda 24'ü Afganistan, 3'ü İran ve 2'si Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Haklarında yasal işlem başlatılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine gönderildi.