Balıkesir'de 283 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 283 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla yürüttüğü asayiş uygulamalarında 19-25 Şubat tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 283 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29, askerlik yakalama kaydı bulunan 177 ve ifadeye yönelik aranan 77 olmak üzere toplam 283 şüpheli yakalandı.

Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.