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Balıkesir'de 28 engelli genç bir günlüğüne asker oldu

Balıkesir'de 28 engelli genç bir günlüğüne asker oldu

Güncel Haberler

Balıkesir'de, temsili askerlik uygulaması kapsamında 28 engelli genç, üniforma giyip yemin etti.

Balıkesir'de, temsili askerlik uygulaması kapsamında 28 engelli genç, üniforma giyip yemin etti.

Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca düzenlenen tören öncesi nizamiyeye gelen engelliler, üniformalarını aldıktan sonra tıraş oldu.

Üniformalarını giyen ve tören alanında atış talimi yapan gençler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içti.

Askerlere terhis belgelerinin verildiği programın ardından aileler, çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bir günlüğünle asker olmanın heyecanını yaşayan gençlerden Erbakan Aydın'ın babası Erdoğan Aydın, gazetecilere, çok mutlu olduklarını söyledi.

Aydın, "Bize böyle bir günü yaşatan Garnizon Komutanlığına teşekkür ederiz. Hayallerimiz gerçek oldu." dedi.

???????Oğlu İsmail Uygur'un bu mutlu gününe akrabalarıyla tanıklık eden anne Mübeccel Uygur da "Çok güzel bir duygu. Oğluma bu duyguyu yaşatan devletimize, ordumuza çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Programa, Balıkesir Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, askeri yetkililer ve kurum temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

Balıkesir Aydın Güncel Haberler

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