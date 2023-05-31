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Balıkesir'de 28 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de 28 aranan şahıs yakalandı

Güncel Haberler

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 56 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 23 şahıs tutuklandı. Uygulamada 4 adet ruhsatsız tabanca ve 26 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 56 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 23 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde uygulama gerçekleştirdi. Polis ekipleri uygulamada çeşitli suçlardan aranan 56 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 23 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl genelinde yapılan genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan uygulamada 4 adet ruhsatsız tabanca ve 26 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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