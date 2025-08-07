Balıkesir'de 27 Firari Hükümlü Yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yaptığı asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 firari hükümlüyü yakaladı. Toplamda çeşitli suçlardan aranan 35 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 27 firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde aranan şahısların yakalanmasına amacıyla asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 35 kişi yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

