Balıkesir'de 26 Firari Hükümlü Yakalandı
Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan uygulamada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. Uygulamalarda toplamda 188 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde aranan şahısların yakalanmasına amacıyla 27 Ekim-2 Kasım tarihlerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.
Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 188 şüpheli yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel