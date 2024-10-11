Balıkesir'de 22'nci Dönem Astsubay Adayları Ant İçti

Balıkesir'deki Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için kesin kayıtları yapılan ve intibak eğitimlerini tamamlayan 22'nci dönem birinci sınıf öğrencileri için ant içme töreni düzenlendi.

General Kemal Balıkesir Kışlası'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 22'nci dönem 871 öğrenci ant içti.

Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman, törende yaptığı konuşmada, öğrencileri yetiştiren ve kendilerine emanet eden ailelere teşekkür etti.

Ant içen öğrencilerin, tarihi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetler saflarına katıldığını belirten Salman, şöyle konuştu:

"Üzerinizdeki üniformayı taşımanın ağır bir sorumluluk olduğunu asla unutmayın. En büyük sorumluluğun da milletimize karşı olduğunun bilincinde olun. Bu coğrafyada Türk olmak zor, Türk askeri olmak çok daha zor. Bunun da bilincinde olun. Sevgili evlatlar, bu okulda alacağınız eğitimle vatanını seven, milletini ve ülkesinin çıkarlarını kendi nefsinin üzerinde tutan, değerlerini özümsemiş bir astsubay olacağınızdan şüphem yoktur."

Program, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Marşı ile 100. Yıl Marşı'nın seslendirilmesi ve tören geçişiyle sona erdi.