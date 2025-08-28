Balıkesir'de 22 Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlü yakalandı. Uygulamalarda toplam 42 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 22 firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde aranan şahısların yakalanmasına amacıyla 26-27 Ağustos tarihlerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 42 şüpheli yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
Yarım asırlık şirkette skandal! Personelden milyonluk vurgun

Türkiye'nin yarım asırlık şirketinde milyonluk vurgun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'ye katılan Çerçioğlu'na soğuk duş! İlk anketten çarpıcı sonuçlar çıktı

AK Parti'ye katılan Çerçioğlu'na soğuk duş! İşte ilk anketin sonucu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.