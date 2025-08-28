Balıkesir'de 22 Firari Hükümlü Yakalandı
Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlü yakalandı. Uygulamalarda toplam 42 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 22 firari hükümlü yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde aranan şahısların yakalanmasına amacıyla 26-27 Ağustos tarihlerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.
Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 42 şüpheli yakalandı.
Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel