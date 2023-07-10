Balıkesir'de 2 Otomobil Çarpıştı, 3 Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralılar, Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.