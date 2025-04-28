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Balıkesir'de 19 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Balıkesir'de 19 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
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Balıkesir'de polis, hakkında kesinleşmiş 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ö.Ö'yu saklandığı evde yakalayarak cezaevine gönderdi.

Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen operasyonlarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ö.Ö'yü yakalamak için harekete geçti.

Ekipler şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

Ö.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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