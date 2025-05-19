Balıkesir'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

Balıkesir'de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı
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Balıkesir'in ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Öğrencilerin etkinliklerle yer aldığı programda, şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı ve dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Balıkesir'in ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Sındırgı Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sergilendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan etkinliklerde öğrenciler yeteneklerini sergiledi.

Program sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kutlamalar gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Manyas

Manyas ilçesinde ilk olarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kudret Eğen, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

İlçe stadında devam eden programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ve Belediye Başkanı Ahmet Duru, gençlerin bayramlarını kutladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşma sonrası öğrenciler şiirlerini okudu, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Törenlere AK parti İlçe Başkanı Yücel Günay, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Ay ile ilçe protokolü, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
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