Balıkesir'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

BALIKESİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle, coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın nedeniyle Kurtdereli Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda şiir ve türkü dinletisi, halk oyunları ve jimnastik gösterileri sunuldu. Kutlamaya Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, kurum ve daire yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı.

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR,