Balıkesir'de 18 Firari Hükümlü Yakalandı

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Balıkesir'de polis, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalar yaptı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlüyü yakaladı. Toplamda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de polis tarafından yapılan uygulamada kesinleşmiş hapis cezalarını bulunan 18 firari hükümlü yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 firari hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 37 şüpheli yakalandı.

Firari hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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