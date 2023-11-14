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Balıkesir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 18 yabancı uyruklu ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 18 yabancı uyruklu ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 3 araca yönelik operasyon düzenledi.

Araçlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası ve sonrasında Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 18 Afganistan uyruklu ile 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı, gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

Göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 14 bin 610 lira ve 100 avroya el konuldu, 3 araç yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Balıkesir Tragger Göçmen Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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