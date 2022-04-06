Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Miraç Kaya - Güncel
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Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, durdurdukları bottaki 17 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Balıkesir, Güncel, Haberler

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