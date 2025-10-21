Balıkesir'de 14. Uluslararası Ekonomi ve Sosyal Bilimler Konferansı düzenlendi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 14. Uluslararası Ekonomi ve Sosyal Bilimler Konferansı düzenlendi:

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA), bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ekonomi ve Sosyal Bilimler Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Konferans, 17 farklı ülkeden 228 akademisyenin katılımıyla gerçekleşti.

BUBFA Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu'nda geniş bir katılımla başlayan açılış programına; Garnizon Komutanı Binbaşı Yusuf Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ünal Bayhan, Emniyet Müdürü Faik Karabaş'ın yanı sıra Eurasian Conference on Language and Social Sciences ortağı Dr. Alla Tsarikova ve Azerbaycan'dan gelen akademisyenler katıldı.

Açılışta konuşma yapan Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, konferansın akademik iş birliğini güçlendirmeyi ve farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçladığını vurguladı. Dr. Alla Tsarikova da bir konuşma gerçekleştirdi.

Yaklaşık iki gün süren konferansa, 17 farklı ülkeden ve 92 üniversiteyi temsilen toplam 228 akademisyen hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak katılım sağladı. Açılış programının ardından akademisyenler, bildirimlerini sundu.