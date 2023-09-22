Balıkesir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurt dışına gitmeye hazırlanan 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yurt dışına gitmeye hazırlanan 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik takip sonucu bazı yabancı uyrukluların Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçecekleri bilgisine ulaştı.
Operasyon başlatarak 5'i çocuk 14 yabancı uyrukluyu yakalayan ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı.
Yabancı uyruklular, haklarında işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı şüphelilerinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel