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Balıkesir'de 139 Aranan Şahıs Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonlarda 139 aranan şahsı gözaltına alırken adli makamlara sevk edilen 69 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada aranan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonlarda 139 aranan şahsı gözaltına alırken adli makamlara sevk edilen 69 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla tarafından Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Kepsut, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 139 şahıs gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen 69 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 18 adet ruhsatsız tabanca ve 164 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 28 adet kartuş ve 3 adet kurusıkı tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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