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Balıkesir'de 124 şahıs gözaltına alındı, 63'ü tutuklandı

Balıkesir'de 124 şahıs gözaltına alındı, 63'ü tutuklandı

Güncel Haberler

Balıkesir'de polis ekipleri son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 124 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 63 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 124 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 63 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla son bir haftada yaptıkları çalışmalarda Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 124 şahsı gözaltına aldı. Şahıslardan adli makamlara sevk edilen 63'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 16 adet ruhsatsız tabanca ve 176 adet fişek, 13 adet ruhsatsız tüfek ve 55 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Güncel Haberler

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