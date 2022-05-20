Balıkesir'de 10 hırsızlık şüphelisine tutuklama - Haberler

BALIKESİR'de, 30 hırsızlık olayına karıştıkları suçlamasıyla jandarma operasyonuyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Bandırma ve Gönen ilçelerinde meydana gelen 30 hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için özel ekip kuruldu. Teknik ve fiziki takibin ardından 'örgütlü olarak nitelikli hırsızlık' suçunu işledikleri tespit edilen 14 şüpheli belirlendi. Harekete geçen ekipler, operasyonla 14 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam değerli 1 milyon TL olan çalıntı malzemeler bulundu. Malzemeler, sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.