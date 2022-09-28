Balıkesir, çevre politikalarıyla Türkiye'ye örnek oluyor Balıkesir, Büyükşehir eliyle atıklardan arınıyor Balıkesir; Büyükşehir Belediyesi eliyle her geçen gün atık kontrolünün daha çok sağlandığı ve atıktan verim elde edilen bir şehir haline geliyor.

Balıkesir, çevre politikalarıyla Türkiye'ye örnek oluyor

Balıkesir, Büyükşehir eliyle atıklardan arınıyor

BALIKESİR - Balıkesir ; Büyükşehir Belediyesi eliyle her geçen gün atık kontrolünün daha çok sağlandığı ve atıktan verim elde edilen bir şehir haline geliyor. Altıeylül ilçesi 100. Yıl ve Savaştepe Caddelerinde pilot uygulamasına başlanan "Sıfır Atık Caddeleri" projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'i karbon salınımı kontrolünde Türkiye'ye örnek bir şehir haline getiriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, insanın doğayla uyum içerisinde yaşadığı bir şehri inşa etmek için çok sayıda yatırım ve projeyi hayata geçiriyor. "Atıksız yaşamı" önceleyerek katı atık bertaraf tesislerinden atık su arıtma tesislerine, tarlada sıfır atık uygulamalarından karbon salınımını en aza indirecek ulaşım yatırımlarına kadar onlarca önemli projeyi hayata geçiren Başkan Yücel Yılmaz liderliğindeki Büyükşehir, şimdi de "Sıfır Atık Caddesi" projesini uygulamaya koyarak Altıeylül İlçesi 100. Yıl ve Savaştepe Caddelerini şehirdeki ilk Sıfır Atık Caddesi haline getirdi.

Balıkesir'in ilk sıfır atık caddeleri

Büyükşehir Belediyesi atıksız yaşamı destekliyor, insanın doğayla uyum içerisinde yaşadığı, sürdürülebilir ve daha sağlıklı bir çevre için yatırımlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile Altıeylül İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Savaştepe Caddesi ile 100. Yıl Caddesi'nde "Sıfır Atık Caddesi" projesini başlattı. Projeyle; bölgede çıkabilecek tüm atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri kazanılabilir atıkların ise dönüştürülerek döngüsel ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Cadde boyunca yerleştirilen Mobil Atık Getirme Merkezleri ile elektronik atık, atık pil, tekstil atığı ve bitkisel atık yağları ayrı ayrı toplayan Büyükşehir Belediyesi; çöpe giden atık miktarını azaltılıp, geri dönüşüm oranını artırıyor.