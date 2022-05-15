BALIKESİR - Çeltik ekimi başladı - Haberler

MANYAS, BALIKESİR (AA) - Türkiye'de çeltik üretiminin önemli merkezlerinden Balıkesir'in Manyas ilçesinde ekim başladı.

Geçen yıl 80 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığı ilçede bu yıl da 75 bin dekar alanda ekim yapılacağı öngörülüyor.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, yaptığı açıklamada, 2022 çeltik ekim sezonunun Manyas'ta başladığını söyledi.

Bu yılın havalardan dolayı, gecelerin çok soğuk olması ve bunun da toprağa yansıması nedeniyle ekimde gecikmelerin yaşandığını vurgulayan Danç şunları kaydetti:

"Çeltik ekimleri aslında mayıs ayı başında ekiliyordu, bu yıl iki hafta gecikti. Manyas'ta ağırlıklı olarak Osmancık türü ekilmeye başlandı, üretici verimi yüksek, hastalığa dayanıklı çeşitlere yöneldi. Bunlar olurken de maliyetlerimiz çok fazla arttı. Bugün tohum bedeli bire iki, gübre bire dört, mazot bire üç arttı. İnşallah iyi bir fiyat verilirse karşılığını alırız diye düşünüyorum. Biz üretici olarak her türlü çalışmamızı yaptık."

Kırsal Eskiçatal Mahallesi'nden üretici Orhan Küçükaslan da ilçe genelinde çeltik ekimlerinin ağırlıklı olarak traktörler ve sırt motorlarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Arazimin küçük olmasından dolayı sırt motoruyla ekmek zorunda kaldım. Bu yıl bir dekar çeltik ekiminin maliyeti 5 bin liranın altına düşmeyecek." dedi.