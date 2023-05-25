Balıkesir Çarşısı Adıyaman'da Dualarla Açıldı

Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Adıyaman'da depremzede esnaflar için kurulan çarşı dualarla açıldı. İş yerleri ağır hasar alan ya da yıkılan esnaflara teslim edildi.

Adıyaman'da kurulan Balıkesir Çarşısı dualarla açıldı.

Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesi Adıyaman'da depremzede esnaflar için çarşı kuruldu. Gölbaşı Caddesi'nde Adıyaman Lisesi'nin bulunduğu alanda yapılan betonarme 86 iş yeri, 6 Şubat depreminde iş yerleri ağır hasar alan ya da yıkılan esnaflara teslim edildi. İş yerlerinin anahtarları, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığı tarafından alınan talepler çerçevesinde noter huzurunda çekilen kura ile teslim edildi. Anahtarların teslim edilmesi sonrası çarşının açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Acımız büyük, üzüntümüz büyük, kederliyiz, üzüntülüyüz. Ama diğer taraftan da yaşamın devamı için bu tür ticari alanlara ihtiyaç var. Bu manada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve Balıkesir Valiliğimize çok teşekkür ediyoruz. En zor zamanda yanımızda oldular. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "Biz, 6 Şubat'ta valimizle beraber buradaki yaraları sarmak ve yardımcı olmak için ilk önce Osmaniye'ye geldik. İkinci günden sonra Adıyaman'a geldik. Allah nasip etti, birçok arkadaşımızla Besni'de arama ve kurtarma çalışmaları yaptık. Valimiz bir gün telefon açıp Adıyaman'a çarşı yapalım dedi ve esnaf arkadaşlarımıza duyurduk ve el birliğiyle buraya bir çarşı yapmaya karar verdik. Bizlere yer gösterdiler, bizler de o gün buradaki arkadaşlarımızla birlikte yer tespitini yaptık. Buradaki esnafımıza biran önce eski ticaretlerini yapabilecekleri, biz Balıkesirlerin de bir mekanı olsun, hatırası olsun istedik. Güzel bir çalışma oldu. İnşallah burada ticaret yapacak olan arkadaşlarımız güzel ve bereketli işler yaparlar" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, Adıyaman ile Balıkesir'in artık kardeş olduğunu ve bundan sonraki süreçte her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Koordinatör Vali Ali Mantı ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise, yaraları sarmak için birçok çalışma içerisinde olduklarını ve esnafları yeniden ayağa kaldırmak, onların yeniden ticaretlerini sağlamaları için çarşı kurduklarını dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Yapılan konuşmaların ardından Balıkesir Çarşısı dualarla açıldı. Protokol üyeleri, açılış sonrası çarşı esnafıyla bir araya geldi. Açılışa Koordinatör Vali Ali Mantı, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman ve Balıkesir kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADIYAMAN