Balıkesir-Çanakkale kara yolunda bayram öncesi trafik denetimi yapıldı

Ramazan Bayramı tatili öncesinde Balıkesir- Çanakkale kara yolunda havadan ve karadan trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer'in katıldığı denetim, yolun Edremit Vakıflar mevkisinde yapıldı. Uygulamaya, havadan polis helikopteriyle destek verildi.

Vali Şıldak, gazetecilere, yoğun bayram trafiğinde tatilin başlangıcından itibaren uyarılar yaparak vatandaşların herhangi bir kaza yaşamadan sağlıklı, emniyetli bir şekilde trafikte yol almalarını sağlamayı, onlara uyarıda bulunmayı, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığının çeşitli kampanyalarla farkındalık oluşturduğunu aktaran Şıldak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kampanyalarda kullanılan sloganlarda 'Trafikte her yıl daha iyiye', 'Kırmızı düdük', 'Kemerim hep aklımda', 'Yayalar kırmızı çizgimiz', 'Yol ver hayata', 'Bir hareketin bakar hayata' ve bugün de vatandaşlarımıza 'Bayramım kemerli olsun' diyoruz. Edremit girişinde Balıkesir-İzmir-Edremit üzerinden Çanakkale'ye transit akışı sağlayan bu yoğunlukta çok sayıda aracı durdurarak onlara bilgilendirmede bulunduk."

Şıldak, il genelinde bayram öncesi ve bayram boyunca 735 asayiş ve trafik ekibi olmak üzere her gün için planlanan çalışmaya göre 615 alanda toplam 2 bin 108 görevlinin bulunacağını dile getirdi.

Alınan tedbirlerin insanların can ve mal güvenliği için olduğuna dikkati çeken Şıldak, "Yoğun bir trafik olacak. Havaların ısınmasıyla erken bir yaz tatili moduna girdi insanlarımız. Lütfen emniyet kemerimizi takalım, arka koltukta bulunan yolcularımız için de muhakkak emniyet kemeri takalım. 12 yaşından küçük çocukları kesinlikle ön koltukta bulundurmayalım, bebek konumundaki çocuklarımızı da bebek koltuğunda emniyetli bir şekilde taşıyalım." dedi.

Vali Şıldak ve beraberindekiler durdurulan otomobilde bulunanların bayramlarını kutlayarak çeşitli hediyeleri verdi. Araçlardaki çocuklara da oyuncak hediye edildi.