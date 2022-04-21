Son dakika haberi... Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yangın mağduru yaşlı çift için yeni ev inşa etti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi'nde yaşlı bir çiftin yangında büyük hasar oluşan evinin yerine yeni konut inşa etti.

Şubat ayında evleri sobadan çıktığı tahmin edilen yangında tamamen kullanılamaz hale gelen Emin (74) ve Serpil Şahin (66) çifti, Büyükşehir Belediyesince yeni bir eve kalıcı olarak yerleştirildi.

Alzaymır hastası Emin Şahin'in sürekli bu evden çıkıp yanan eski evlerine gittiğini öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, onun hayatını kolaylaştırmak için yanan evin aynı yerinde bina inşa edilerek eşyaların yenilenmesi talimatı verdi. Bunun üzerine ekipler, yanan evi yıkarak 1,5 ay gibi kısa bir sürede yeni ev yaptı.

Şahin ailesinin yeni evinde iftara sofrasına misafir olan Yılmaz, "Emin amcamız ile Serpil teyzemizin yüzünün yeninden gülmesi bizleri çok mutlu etti. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

Serpil Şahin ise Yılmaz ve ekiplere teşekkür ederek, "Hepinizden bin kere Allah razı olsun. Yaptığınız bu hizmet asla unutulmaz. Belediyenin böyle bir hizmeti yapacağını hiç umut etmiyorduk. Çok şükür sizin yardımlarınız sayesinde yeniden evimize kavuştuk." ifadelerini kullandı.