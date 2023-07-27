Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Market ve Fırınlarda Denetim Yapıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il genelinde market ve fırınlarda etiket ve gramaj denetimlerini sürdürüyor. Marketlerde fahiş fiyat artışı ve etiket ile kasa arasındaki fiyat farklarını da kontrol eden Zabıta ekipleri ayrıca hijyen ve evrak denetimlerini de gerçekleştiriyor.

Balıkesir genelinde vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, sorumluluğunda bulunan bölgelerde haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla temel gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin alış-satış fiyatları üzerinden karı ile etiket fiyatlarının ödeme noktalarında da eşleşip eşleşmediği kontrol etti. Denetimlerde; reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkan marketlere kanun gereği tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılması için gerekli işlemler başlatılıyor. Ayrıca etiketsiz ürün satışının da önüne geçmek için çalışan ekipler fiyat denetiminin yanı sıra, ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyeni de denetliyor. Son bir hafta içinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde 12 işletmeye tutanak tutulup konuyla ilgili Ticaret İl Müdürlüğü'ne bilgi verildi. - BALIKESİR