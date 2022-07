Tatilde 303 can dostun tedavileri gerçekleştirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, can dostlar için güvenli bir şehir oluşturma noktasında önemli adımlar atıyor

BALIKESİR Mobil veteriner kliniği hizmeti veren Vetbüs'ün ardından tam donanımlı hayvan ambulansı Vetbulans'ı devreye alan Büyükşehir, 9 günlük bayram tatili boyunca 303 yaralı can dostun tedavisini gerçekleştirdi. Ayrıca hafta sonu Kepsut'ta çıkan orman yangınında da görev yapan ekipler, can dostlara anında müdahale etti.

Başkan Yücel Yılmaz'ın önderliğinde, tüm canlıları kucaklayan bir yönetim anlayışıyla hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; can dostların daha güvenli ve sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi amacıyla ihtiyaçlarını giderecek çalışmalarına devam ediyor. Hizmete aldığı tam donanımlı hayvan ambulansı Vetbulans ile 7/24 kaza sonucu yaralanan veya hastalanan sahipsiz sokak hayvanlarının imdadına koşan Büyükşehir Belediyesi, 9 günlük bayram tatilinde de Vetbulans'ın yanı sıra; 3 Toplama ve Nakil Aracı ile 10 Veteriner Hekim, 9 günlük bayram tatili boyunca 7/24 görev başında bekledi. Acil cerrahi müdahale ile birlikte yoğun bakım ünitesi, solunum cihazı gibi hayati fonksiyon için önem arz eden cihaz ve donanımların yer aldığı ambulans ile Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının ölüm oranlarının azalmasını hedefliyor.

Anında ilk müdahale yapılıyor

Türkiye'nin en modern bakımevi ve rehabilitasyon merkezleriyle sokak hayvanlarına hizmet veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, mobil veteriner kliniği hizmeti veren Vetbüs'ün ardından tam donanımlı hayvan ambulansı Vetbulans'ı da devreye aldı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı çatısı altında hizmet veren hayvan ambulansı; yaralı, hasta ve kaza geçirmiş hayvanlara anında müdahale ediyor. 9 günlük bayram tatili boyunca da can dostların sağlığı ve güvenliği için 7/24 görev başında bekleyen 10 veteriner hekim; Vetbulans, 3 Toplama ve Nakil Aracı ile aralıksız hizmet verdi. 444 40 10 numaralı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen talepler doğrultusunda tatil boyunca 303 yaralı ve tedaviye muhtaç can dosta ulaşan ekipler, acil müdahalelerini gerçekleştirdi. İlk müdahaleleri, nöbetçi veteriner hekimler tarafından yerinde ve acil olarak yapılan can dostlar, tedavilerinin devamı için Vetbulans ile Büyükşehir Belediyesi'nin tam donanımlı bakımevlerine götürülerek tedavileri titizlikle gerçekleştirildi.

Yangın bölgesinde görev yaptılar

Ayrıca; Kepsut ilçesine bağlı kırsal Karagöz Mahallesi'nde çıkan orman yangında da can dostlara anında müdahale edebilmek amacıyla hazır bekleyen araçlar 1 mama dağıtım aracı ile birlikte 6 kişilik Veteriner Sağlık ekibi, yangın bölgesinde görev yaptı.