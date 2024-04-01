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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP Kazandı

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Ahmet Akın, "Bu şehri hep beraber yöneteceğiz. Kuvayımilliye ittifakı ile yöneteceğiz." dedi.

Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap eden Akın, seçimde kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Katılımcı yönetim anlayışını benimseyeceğini dile getiren Akın, şöyle konuştu:

"Bu şehri hep beraber yöneteceğiz. Kuvayımilliye ittifakı ile yöneteceğiz. İyi yürekli güzel insanlara teşekkür ediyorum. Saadet Partisi'ne teşekkür ediyorum. Demokrat Parti'ye teşekkür ediyorum. DEVA Partisi'ne teşekkür ediyorum. Gelecek Partisi'ne teşekkür ediyorum. Destek veren AK Parti'li kardeşlerime teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ailem, Cumhuriyet Halk Partisi'ne teşekkür ediyorum."

Kesin olmayan sonuçlara göre Karesi ilçe Belediye Başkanlığını kazanan Mesut Akbıyık ise "Hizmet nasıl yapılır, tüm Karesi'ye göstereceğim. Uyku yok, sürekli çalışacağıma söz veriyorum." ifadesini kullandı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Akın Balıkesir Politika Güncel Haberler

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