Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Oyunu Kullandı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Yılmaz, oy verme işlemi için eşi Mehtap, çocukları Yavuz, Bora ve Damla Yılmaz'la Karesi ilçesindeki Çiğdem Batubey Ortaokulu'na geldi.

Kucağında küçük oğlu Yavuz'la sıraya girip 1338 numaralı sandıkta oyunu kullanan Yılmaz, "Vatana millete hayırlı olsun." diyerek oy pusulasını sandığa attı.

Yücel Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sonuçların memleket için millet için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Yoğun bir kampanya dönemi geçirdiklerini belirten Yılmaz, "Allah nasip etti 5 yıl Karesi Belediye Başkanlığı, daha sonra da milletimizin onayıyla 5 yıl Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yeniden adayız. İnşallah seçimleri kazanıp halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.