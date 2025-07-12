Balıkesir-Bursa Sınırında Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Balıkesir-Bursa Sınırında Yangınla Mücadele Devam Ediyor
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Balıkesir-Bursa sınırındaki tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. Yangınla mücadele 2. gününde sürerken, 2 kişi gözaltına alındı ve mahalle boşaltıldı.

BALIKESİR- Bursa sınırında dün tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangınına müdahale 2'nci gününde sürüyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Düğüncüler Mahallesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Bayıryüzügüney Mahallesi arasındaki tarım arazisinde dün yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bursa ve Balıkesir Osman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Dursunbey ilçesine bağlı Adaören Mahallesi'ne yaklaştı. Kırsal mahalle valilik kararıyla boşaltıldı ve mahalleli KYK yurduna yerleştirildi. Ekiplerce yapılan müdahaleyle dün alevler 2 mahalleden de uzaklaştırıldı. Ayrıca yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kara ekiplerinin çalışması gece boyu sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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