Balıkesir Burhaniye'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde enerji nakil hatlarındaki kısa devre sonucu düşen kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

İlk müdahaleyi çevredekilerin kova ve hortumlarla alevlere su dökerek yaptığı yangın bölgesine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İnşaattan kalan palet ve kalasların da tutuşmasıyla yayılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Bu arada, yangın nedeniyle çevredeki bazı evlerin kapı ve pencerelerinde hasar oluştu.