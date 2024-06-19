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Balıkesir Burhaniye'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, enerji nakil hatlarındaki kısa devre sonucu çıktı. İlk müdahaleyi çevredekiler yaptıktan sonra itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, inşaattan kalan malzemelerin de tutuşmasıyla yayıldı. Yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın nedeniyle çevredeki bazı evlerde hasar oluştu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde enerji nakil hatlarındaki kısa devre sonucu düşen kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

İlk müdahaleyi çevredekilerin kova ve hortumlarla alevlere su dökerek yaptığı yangın bölgesine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İnşaattan kalan palet ve kalasların da tutuşmasıyla yayılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Bu arada, yangın nedeniyle çevredeki bazı evlerin kapı ve pencerelerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Burhaniye Balıkesir İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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